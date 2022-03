L’exposition Océan poursuit son itinérance en France en s’installant à Toulouse, du 19 mars au 3 avril 2022. Destiné au grand public, ce projet est porté par la Plateforme Océan & Climat avec le soutien du ministère de la Mer et s’inscrit dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE).

Océan est une expérience immersive unique qui invite à découvrir l’océan et le patrimoine maritime français et européen. L’exposition se compose d’une fresque dessinée de 40 mètres de long et d’un dôme de 10 mètres de diamètre, abritant la projection à 360 degrés d’un film nommé « Le cœur battant de l’océan ». Lors de son étape à La Rochelle, 10.000 visiteurs avaient été accueillis.

L’exposition est installée à Toulouse, du samedi 19 mars au lundi 4 avril 2022, à La Cité, 55 avenue Louis Breguet à Toulouse. Du lundi au dimanche, de 10 à 18 heures.