Le fonds de dotation Ecodota, créé par le cofondateur du certificateur bio Ecocert Villiam Vidal, organise à Toulouse une conférence-débat, le 13 décembre prochain. Ecodota, qui rassemble des entreprises qui contribuent au financement de projets respectueux de l’environnement, en France et dans le monde, a ainsi invité des mécènes et des associations ayant bénéficié de son soutien à témoigner.

Parmi les structures qui viendront partager leur expérience : le Crédit Mutuel et le groupe DSI, dont 85 % du millier de salariés sont en situation de handicap. Trois associations bénéficiaires des dotations Ecodota présenteront également leurs actions : Partageons les Jardins !, qui anime notamment un réseau de jardins collectifs, Négawat, « qui depuis les années 2000, milite en faveur de la transition énergétique », et Sol, qui « promeut une agroécologie paysanne ainsi que la protection des ressources naturelles et de la biodiversité ». Le climatologue Serge Planton, contributeur du Giec [1] sera aussi présent pour répondre aux questions de l’assistance.

Soirée Ecodota, le mardi 13 décembre 2022, à 18h30 à la Cité de la RSE, 2 Rue Pierre-Paul Riquet à Toulouse.