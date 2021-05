Gers. Le leader mondial de la certification bio Ecocert met la main sur Certisys

Une opération gagnant-gagnant. En rachetant le Belge Certisys, le groupe Ecocert s’ouvre les portes du marché du Benelux. De son côté, Certisys pourra accélérer son développement à l’international grâce à l’accès au portefeuille d’Ecocert de 150 cahiers des charges, référentiels en matière de certification bio, nationaux ou internationaux. « Les deux entreprises ont de nombreux points communs dans leurs valeurs et leur histoire, c’est la raison pour laquelle nous avons souhaité nous rapprocher. Nous sommes tous deux des certificateurs pionniers dans l’agriculture biologique, créés la même année, en 1991. Nos sociétés sont aussi indépendantes, la nôtre aux mains de la famille Vidal, Certisys ayant été fondée par Blaise Hommelen qui souhaitait assurer sa transmission », explique Philippe Thomazo, directeur général du groupe Ecocert.

Si la culture d’entreprise est proche, la taille des deux sociétés, quant à elle, diffère. Avec 1700 salariés, trente et une filiales, dont vingt-sept à l’étranger, et un chiffre d’affaires 2020 de 77 millions d’euros en hausse de 10%, le Gersois Ecocert, basé à L’Isle-Jourdain, joue dans le trio de tête européen des certificateurs bio au côté des néerlandais Control Union et Kiwa et devant le français Bureau Veritas. Le belge Certisys affiche de son côté un chiffre d’affaires de 4,5 millions d’euros en 2020 pour un effectif de 50 salariés, tous repris dans l’opération de rachat. En s’adossant à un groupe puissant, l’entreprise bruxelloise veut se donner les moyens d’ouvrir à ses clients de nouveaux marchés étrangers.

Accélérer la croissance en Belgique

Alors que le groupe Ecocert réalise 60% de son chiffre d’affaires à l’export, sur tous les continents à l’exception de l’Australie, l’Europe représente son marché numéro un. Mais l’organisme certificateur était encore peu présent en Belgique. « Or, le marché belge connaît une belle progression de conversions au bio de son agriculture. Et la certification commence dès la mise en place de la conversion », explique Philippe Thomazo. De l’agroalimentaire, son secteur historique qui représente encore 80% de son activité, le groupe gersois a depuis étendu ses services à d’autres filières bio, naturelles et responsables telles que la cosmétique, le textile, la détergence, les produits de la maison ou les bois et forêts. Il a également développé la formation et le conseil aux pratiques durables, notamment avec le rachat en 2020 du cabinet de conseil parisien en RSE Des Enjeux et des Hommes d’une cinquantaine de salariés. En 2016, il avait fait l’acquisition d’Argencert, leader de la certification bio en Argentine.

« Mais notre modèle de croissance ne repose pas uniquement sur des rachats. Ces consolidations se font plus par opportunités en fonction des valeurs des entreprises. Nous avons ouvert aussi récemment des bureaux en propre au Mexique, au Pérou, à Singapour, en Corée et en Afrique bientôt », souligne Philippe Thomazo. Selon l’Agence Bio, en 2019 en France, 8,5% de la surface agricole utile étaient cultivés en bio, soit un doublement de la superficie en cinq ans. Et dans le monde, entre 2000 et 2018, la surface cultivée en bio a été multipliée d’un facteur de 4,6. Une tendance de fond qui profite à Ecocert.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Philippe Thomazo, directeur général du groupe Ecocert. Crédit : Ecocert.