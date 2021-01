Solagro, entreprise toulousaine spécialisée dans le conseil et la formation dans les domaines agricoles, organise une université en ligne du 2 au 4 février, dans le cadre de son projet prospectif Afterres2050. L’objectif : débattre du devenir de l’agriculture, de la forêt et de l’alimentation. Mais aussi, notamment, de l’évolution de l’élevage, des conditions du développement de la méthanisation et du stockage de carbone.

Organisé en partenariat avec l’Iddri, Institut du développement durable et des relations internationales, cet événement doit permettre de réfléchir à la place de ces questions dans les politiques publiques et aux moyens à mettre en œuvre dans les territoires pour engager ces transitions.

Université en ligne Afterres2050. Du 2 au 4 février. Plus d’informations et inscription en ligne.