Universités de l’économie de demain à Montpellier : « Les entrepreneurs sociaux veulent peser en 2022 »

Caroline Neyron. Pouvez-vous nous présenter ces universités de l’économie de demain qui ont eu lieu cette semaine à Montpellier ? Luis Uribe, pourquoi y participer ?

Caroline Neyron : Il y a au départ un événement national, les Universités d’été de l’économie de demain [1], qui veulent être un contrepoint aux Universités d’été du Medef. Nous voulons montrer qu’il y a une nouvelle génération d’entrepreneurs en train de grandir et de construire une voix forte sur la transition sociale et écologique. En se déployant en régions, nous voulons nous connecter aux entrepreneurs engagés sur le territoire et ainsi élargir notre collectif. Notre événement national va s’enrichir de cet échange. Nous sommes contents, par exemple, que Luis Uribe ait accepté de réagir à nos propositions et s’engage peut-être dans un deuxième temps dans notre mouvement.

Luis Uribe : J’ai dit oui à une prise de parole, car le projet m’a tout de suite parlé. La transition sociale et écologique fait partie de notre feuille de route stratégique à Nutrition et Santé. Nous allons par exemple devenir une société à mission début 2023.

Pouvez vous revenir sur l’origine d’Impact France, anciennement Mouves (Mouvement des entrepreneurs sociaux) ?

CN : Le mouvement a été créé il y a plus de dix ans par des entrepreneurs engagés qui pensaient qu’en France il fallait développer un nouveau modèle pour attirer et aider une nouvelle génération d’entrepreneurs voulant placer l’impact social et écologique au cœur de leurs actions. L’économie sociale et solidaire (ESS) était articulée autour de la question des statuts, pas autour de l’impact d’une entreprise. Mouves a voulu rassembler ceux qui voulaient prendre des engagements concrets en ce qui concerne la structuration de leur modèle de gouvernance, mais également de leur modèle économique.

Quand, en 2018, la loi PACTE [2] a commencé à être discutée, nous nous sommes rendus compte qu’il y avait désormais une convergence très forte de vue entre les acteurs historiques de l’ESS, nous, et les autres acteurs dans des dynamiques de transformation (la communauté des entreprises à mission, les acteurs du bio ou du commerce équitable, etc.). Face à un enjeu de court et de moyen terme extrêmement fort, tout le monde a été prêt à s’aligner sur l’essentiel. Nous étions trop éparpillés, il fallait une parole commune plus forte. C’est comme ça qu’est né Impact France.

Quels sujets ont été débattus à Montpellier ?

CN : Il y avait deux grandes thématiques. Dans un premier temps, comment aider les entreprises qui veulent se transformer à le faire (sur le plan du climat, de l’inclusion, du partage des valeurs, du partage du pouvoir, etc.). Et la thématique de la plénière était sur les grands leviers pour accélérer la transformation écologique et sociale.

LU : Il y avait, par exemple, un débat pour savoir si la transition sociale et écologique est un accélérateur ou un frein pour le business. Pour nous, la question ne se pose pas, car ces notions font partie de notre ADN. L’aspect social et écologique n’empêche en tout cas pas de croître, car nous avons doublé notre taille en douze ans. Nous ne sommes pas les plus gros, mais nous vivons bien. Ceux qui n’ont pas compris que l’enjeu de la transition écologique est énorme, c’est bien dommage pour eux. Ils n’ouvrent pas les yeux. Ils ne regardent que le court terme.

Comptez-vous essayer de peser sur la campagne présidentielle ?

CN : C’est ce que l’on fait déjà, aujourd’hui. Nous présentons à chaque étape de notre tour de France, des propositions que nous avons élaborées avec une trentaine de réseaux pour nos universités d’été. Dans chaque région, on dialogue avec les acteurs pour avoir leurs retours et faire évoluer ces idées. Nous présenterons nos propositions définitives pour la présidentielle au mois de février.

Pour l’instant, les sujets abordés lors de la campagne nous semblent anecdotiques. Le fait que l’on ne va pas pouvoir vivre sur la même Terre et qu’il y a des explosions des inégalités en France et dans le monde ne semble pas intéresser. Nous voulons montrer qu’il y a pourtant une attente d’une partie non-négligeable de la population française sur ces questions. Les propositions audacieuses viennent aujourd’hui des acteurs de terrain qui demandent des objectifs et de l’aide pour participer à la transition écologique et sociale. Nous voudrions que ces sujets, lors des cinq prochaines années, ne soient pas accessoires.

N’est-ce pas au niveau européen que se trouvent réellement les leviers d’actions ?

CN : Il nous reste effectivement un très gros travail à faire sur les enjeux européens. Pendant longtemps, nous avons pensé que l’Europe pouvait bloquer sur ces sujets. Mais elle peut être en réalité une clé d’accélération. Nous sommes en lien avec une dizaine de réseaux. Il y a une structure de coordination située en Hollande nommée Euclid.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur les photo : Caroline Neyron, directrice générale du mouvement Impact France, et Luis Uribe, directeur général de l’entreprise toulousiane Nutrition et santé. Crédit : Anabelle Ledoux / Impact France.