Vacances de Pâques en zone C : interdiction de partir

Alors que les vacances de pâques débutent en Occitanie, Étienne Guyot, préfet de la région, rappelle qu’il n’est pas autorisé de se déplacer sur le territoire national. "Les mesures de confinement au domicile choisi se poursuivent y compris pendant les vacances scolaires et les déplacements vers une résidence de vacances sont interdits". Il ajoute que "les forces de l’ordre de la Haute-Garonne, gendarmerie nationale et police nationale, sont mobilisées pour faire respecter ces consignes : des contrôles renforcés sont programmés sur l’ensemble des routes du département ainsi que dans les gares pour éviter ces déplacements et procéder à la verbalisation systématique des contrevenants".

"Le virus circule activement en Haute-Garonne et la seule protection contre sa dissémination est le respect des règles de confinement », et ce malgré le beau temps.