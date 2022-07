Après son séjour à Arles il y a presque 145 ans, Vincent Van Gogh revient virtuellement dans le Sud de la France, à Toulouse, à l’espace Bazacle, à partir de ce merecredi 6 juillet et jusqu’à l’automne. Van Gogh : The immersive experience propose « une expérience artistique et numérique à 360 degrés qui invite les visiteurs à se plonger dans plus de 300 croquis, dessins et peintures de Van Gogh ».

L’exposition se fait en trois parties : une rétrospective de la vie du génie artistique, une salle d’exposition en 360 degrés qui nous plonge au centre des tableaux du sol aux murs et, enfin, un voyage en réalité virtuelle, guidé par Van Gogh lui-même, sur les hauteurs et la ville d’Arles lors de son séjour où il a peint ses plus grandes œuvres. Des nocturnes sont prévues les week-end pendant l’été.

L’exposition a pu se monter grâce à la collaboration de Exhibition Hub et Fever et de plus de 40 artistes numériques reconnus internationalement. Informations complémentaires : www.vangoghexpo.com/toulouse

Van Gogh : The immersive experience, à l’espace Bazacle, depuis le 6 juillet.

C.P.