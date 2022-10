Diane Cornu. À Revel, la fine fleur de l’artisanat d’art

Lorsqu’elle avait visité la Cité à Toulouse l’an passé, la présidente de la Région Occitanie, Carole Delga, avait longuement dialogué avec Diane Cornu. L’ancienne secrétaire d’État à l’artisanat avait été particulièrement sensible à la minutie et à la poésie des fleurs en papiers fabriquées par la trentenaire. La diplômée des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand a depuis installé son atelier-boutique "d’horticulture papier", comme elle l’appelle joliment, à Revel.

Parmi les influences décisives pour la jeune femme, le travail artistique du couple franco-japonais Miki Nakamura et Jean-Michel Letellier, qui utilise le papier comme base de ses œuvres. Le duo, qui vit à Angers, l’a notamment accueillie en stage. Autre source d’inspiration, le monde de la mode avec les fleurs en tissus créées dans la haute couture et dans la chapellerie. Dans son atelier, qui ressemble un peu à un cabinet de curiosité, Diane Cornu utilise de vieux outils comme le gaufrier ou le boulier. Datant du dix-huitième siècle, ces étranges objets servent à donner du relief aux pétales et feuillages. L’art méconnu exercé par la Nîmoise d’origine vient de loin.

« Je fais perdurer un patrimoine très ancien. Je me suis rendu compte que le papier était une matière très belle, noble à travailler. On en a fait principalement un support de communication, alors qu’il peut être à la fois souple et solide. On peut lui donner tout un tas d’aspect. Il est possible de retranscrire la fragilité d’un coquelicot ou la courbe d’une renoncule », décrit poétiquement Diane Cornu.

Le papier utilisé par l’artiste vient du Népal. Il provient de lauriers-roses à la fibre longue qui poussent en haute altitude et elle s’est assurée que sa fabrication soit éthique (ouvriers payés décemment et dont les enfants sont scolarisés, temps de latence respecté afin que les arbres se régénèrent). Diane Cornu travaille aussi avec des sous-traitants français, comme le Moulin de la Fleuristerie d’Orge (Haute-Marne), qui fabrique depuis 1903 des faux pistils et des étamines, en particulier pour les créateurs de mode. Technique ancestrale, mais aussi modernité. À la cité de Toulouse, Diane Cornu est à son aise parmi les autres jeunes pousses, c’est une habituée du fablab [1] appelé Roselab. Dans ce lieu au nom prédestiné, elle utilise la découpe laser. « Découper 13.000 pétales à la main, ça devient rébarbatif. Les nouvelles technologies permettent de gagner du temps pour se concentrer sur la création », explique la jeune créatrice.

Un artisanat d’art soutenu par la Région Occitanie

C’est grâce à sa présence sur les réseaux sociaux que le travail de l’horticultrice papier se fait remarquer. Le milieu de l’événementiel fait appel à elle pour des événements de taille croissante. En particulier à Paris, dans le cadre de soirées ou pour décorer des devantures de boutiques. Mais la jeune femme est déjà allée jusqu’à Bali, en Indonésie, pour présenter ses créations. « L’événementiel, cela me permet de faire des fleurs plus grandes, avec plus de volume que celles que je vends directement dans ma boutique ou que je fais livrer chez mes clients », confie la néo-Revéloise. Désormais, elle se consacre à 100 % à l’horticulture papier, alors qu’elle était jusqu’à présent fleuriste deux jours et demi par semaine.

La Région Occitanie croit au potentiel de l’entreprise de Diane Cornu. Elle a bénéficié d’un Pass Métiers d’Art [2], soutien logistique et financier de la collectivité pour mieux se développer. De quoi envisager de prendre des stagiaires et, éventuellement, un ou deux collaborateurs à long terme. L’horticultrice papier parle avec passion de fleurs, qu’elle aime quel que soit leur age ou état. « À l’avenir, j’aimerais davantage les saisir à un autre moment que leur plaine floraison. J’aimerais les capturer dans différentes temporalités. Il y a de la beauté à chaque étape de leur vie », s’enthousiasme l’artiste, dans une réflexion assez philosophique.

Matthias Hardoy

Sur les photos : L’atelier-boutique de Diane Cornu, l’horticultrice papier, est situé à Revel, dans le nord-est de la Haute-Garonne. Elle utilise des techniques anciennes comme le boulier pour donner du relief aux pétales et feuillages. Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.