Vincent Bounes, chef de service du SAMU 31

C’est ici qu’il a affronté dès 2001 la médecine d’urgence et de catastrophe avec AZF, puis en 2015 au moment de l’affaire Mehra, et encore en 2017 en soutien aux attentats de Barcelone.

Aujourd’hui il fait souffler sur le SAMU 31 un vent d’audace. « C’est une personnalité tout à fait atypique », dit de lui Elvis Cordier, ancien directeur du CHU de Purpan. « Il a été for­mé à Toulouse puis à Harvard, un parcours qui lui permet d’avoir un regard très original et efficace sur les urgences. »

Au printemps dernier, Vincent Bounes a été l’une des figures de la gestion de la crise sanitaire en Occitanie. En première ligne pour calibrer son service en cas de « tsuna­mi », sur le tarmac de l’aéroport de Blagnac pour prendre en charge les patients venus des quatre coins de France. Celui qui ne dort que quatre à cinq heures par nuit, apprécie au­tant d’animer des conférences internationales sur la méde­cine de catastrophe que de partager des chocolatines avec ses internes en relève de garde ; et en toute situation, ce père de cinq enfants donne la priorité au dialogue.

Comme en juillet dernier, lorsqu’il appelle un à un les vingt-cinq urgentistes du CHU qui menacent de démission et les per­suade de rester. Pour souffler, il troque la blouse blanche contre un bleu de travail et rejoint les vignes familiales ex­ploitées de génération en génération dans le Tarn.

B.G.