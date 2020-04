Brief Paye propose une web-conférence « Quelle artillerie légale et réglementaire pour faire face au Covid-19 ? » le vendredi 3 avril de 13h à 14h, avec Marie-Gabrielle Feral, juriste en droit social et Marianne Reffas, experte paie d’Alter Ego Social.

Au programme : comment gérer l’activité partielle, les congés et RTT, les arrêts maladie et la mise en place du télétravail.

Web-conférence, le 3 avril à 13h. Renseignements et inscriptions sur le site des organisateurs.