U-Need et NXU s’unissent pour une soirée spéciale consacrée à la sortie de crise Covid-19, le 5 mai. Au programme : neuf intervenants, issus de secteurs variés, qui interviendront lors de trois tables rondes de vingt-cinq minutes pour évoquer différents sujets de société en lien avec la crise sanitaire. L’objectif de cet événement est de centraliser plusieurs discussions sur les répercussions actuelles et futures liées au coronavirus.

Au menu : Quels modèles organisationnels à venir pour notre société ? Qu’en est-il du comparatif de gestion de crise avec d’autres états ? Que va impliquer la relance de notre économie ? L’événement sera animé par Luc Truntzler, président de Inbenta France et de la commission Cognitif & IA de NXU.

Santé et économie à la sortie de la crise sanitaire, le mardi 5 mai à 18h. Inscriptions ici.