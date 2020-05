La commission sécurité de La Mêlée propose un webinaire sur le thème « Cyberprotection : adopter et pérenniser les gestes barrière pour réduire son risque », le 25 mai. Les intervenants seront Christian Amice, consultant et formateur en cybersécurité et RGPD, et Emmanuel Prat, consultant cybersécurité.

Ils reviendront sur les principes fondamentaux de ces menaces, et rappellerons les gestes simples qui permettent de réduire significativement les vulnérabilités, que se soit dans la vie privée, en entreprise, ou en télé-travail. Ils aborderont notamment lors de cette séance « la gestion des mots de passe » et les sauvegardes.

Les 5 à 7 de La Mêlée, le 25 mai à 17h. Informations sur le site de La Mêlée .