Aider les jeunes à réfléchir à leur projet d’avenir et à construire leur parcours de formation, tel est l’objectif de l’Atelier Grand DéCLICS, organisé samedi 6 février de 9 heures à 13h30 par l’association toulousaine Pro Avenir Jeunes en partenariat avec l’Eloce Center de l’Afpa.

Cette première rencontre en ligne porte sur les métiers de l’hôtellerie, de la restauration, du bien-être, des loisirs, du sport et du tourisme. Ce sera l’occasion pour des jeunes entre 14 et 25 ans qui ont des décisions d’orientation à prendre (collégiens en 3e, lycéens et étudiants) de rencontrer des professionnels de ces domaines éprouvés par la crise, mais qui se projettent vers l’avenir.

Atelier Grand DéCLICS en ligne sur Discord, le samedi 6 février de 9 heures à 13h30. L’accès est libre et gratuit.