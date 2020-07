À Toulouse, Wecandoo pousse les portes des ateliers d’artisans

Fabriquer sa propre mozzarella, créer une alliance en argent, brasser sa bière ou réaliser un cabas en cuir et, au final, repartir avec un objet unique. Grâce à Wecandoo, c’est désormais possible à Toulouse, le temps d’un atelier coordonné par un artisan qui partage son savoir-faire avec plusieurs participants. Fondée à Paris en 2017, la plateforme permet de réserver en ligne un atelier dans neuf villes en France chez 450 artisans reconnus.

Toulouse s’est ajoutée à la liste des propositions juste trois semaines avant le début du confinement. Après le lancement d’ateliers en ligne initiés pendant la quarantaine, les ateliers en présentiel ont repris à partir du 2 juin, dans un format adapté suite aux recommandations gouvernementales.

La transmission d’un savoir-faire

« Notre équipe s’est déplacée dans la Ville rose pour sélectionner une dizaine d’artisans, ce qui représente vingt-deux ateliers. Ce sont des professionnels expérimentés qui disposent d’un local aux normes pour l’accueil des participants et qui transforment la matière », explique Edouard Eyglument, président cofondateur de Wecandoo au côté de deux autres associés. « Pour ma part, j’ai reçu une formation dans les métiers de la restauration et des arts culinaires, complétée par un master en école de commerce. L’artisanat m’a toujours fasciné. Je souhaitais vraiment faciliter la transmission de ces savoir-faire, en offrant une expérience unique. »

Avec une commission de 20% sur le prix des ateliers, dont le panier moyen s’élève à 90 euros, Wecandoo se projette sur un chiffre d’affaires, revu à la baisse en 2020 à cause de la crise du Covid-19, de 6 à 7 millions d’euros. Le site de réservation estime à 700 euros par mois en moyenne le complément de revenus pour l’artisan.

Passion fromages à Toulouse

Anthony Lefebure, artisan fromager, créateur de la Laiterie toulousaine, a rejoint la plateforme il y a un peu plus d’un mois. « Même si nous pouvons toujours organiser des ateliers en direct, Wecandoo nous apporte une plus-value en termes de prises de rendez-vous ou de communication », explique le fondateur de cette laiterie urbaine. « Les ateliers pourraient représenter jusqu’à 30% de mon chiffre d’affaires estimé à 40.000 euros en 2020. Mais c’est surtout le plaisir de partager ma passion du fromage qui anime cette démarche. »

Ancien ingénieur ferroviaire reconverti, il transforme en plein centre-ville de Toulouse du lait de brebis en provenance de Moissac ou du lait de bufflonne de l’Aveyron en fromages frais, tomettes, stracciatella ou mozzarella. De son côté, Marcia Lefèvre, à la tête de la micro-entreprise Graines de beau M, propose pendant deux heures la création de bijoux. « J’ouvre ainsi mon atelier show-room du centre-ville à des jeunes qui souhaitent s’épanouir dans leurs activités de loisir ou se former. Une manière de rendre les métiers de l’artisanat plus accessibles », souligne-t-elle. Wecandoo table sur une clientèle à 80% de particuliers et pour le reste, d’entreprises dans le cadre d’activités de team building.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Anthony Lefebure, dans son atelier de la Laiterie toulousaine, explique comment fabriquer de la ricotta à plusieurs participants. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.