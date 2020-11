Yatsen rachète la marque Galenic au groupe tarnais Pierre Fabre

Le groupe chinois de produits cosmétiques Yatsen annonce l’acquisition de la marque de soins de la peau Galénic, après avoir conclu un accord avec le groupe pharmaceutique et dermo-cosmétique tarnais Pierre Fabre. Ce rachat est effectif depuis le 1er novembre 2020. Pierre Fabre détiendra une participation minoritaire de 10% dans la société créée par Yatsen pour accueillir les actifs de Galénic en Europe.

Yatsen continuera à développer Galénic en Europe et lancera la marque en Chine, le marché cosmétique le plus dynamique au monde, ainsi que sur d’autres marchés asiatiques. Yatsen entend s’appuyer sur l’identité française de Galénic dans sa communication auprès des consommatrices chinoises et confiera au groupe Pierre Fabre la fabrication des produits et le développement des futures innovations de la marque.

Fondée en 2016, Yatsen est un leader sur le marché chinois de la beauté en rapide évolution. Yatsen sert plus de 20 millions de consommateurs. En 2019, Pierre Fabre a réalisé 2,4 milliards d’euros de revenus et distribué ses produits dans plus de 130 pays.