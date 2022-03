La Technopole de Castres-Mazamet et EDF s’associent pour lancer un programme de sensibilisation et d’expérimentation autour du numérique responsable. « Aujourd’hui, le secteur informatique "représenterait" 4 % des gaz à effet de serre émis et consommerait 6 à 10 % de l’électricité mondiale », affirment les organisateurs qui, conscients de ces enjeux, proposent aux structures professionnelles un parcours en plusieurs étapes.

Ce parcours démarre par un webinaire, le 19 avril prochain, soutenu par Digital 113, le cluster des entreprises du numérique d’Occitanie. Seront présents Vincent Courboulay, directeur scientifique de l’Institut du numérique responsable, et Telman Azarmahd, ingénieur-chercheur au sein de la R&D d’EDF.

Inscriptions ouvertes en ligne.

Webinaire sur le numérique responsable, le mardi 19 avril 2022, à 10h30.