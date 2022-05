Le Centre Énergie et Climat de la Toulouse School of Economics (TSE) organise, les 15 et 16 juin, la treizième conférence sur l’Économie de l’énergie et du climat. L’objectif est de discuter des avancées scientifiques en la matière.

Tatyana Deruygina de l’Université de l’Illinois et Natalia Fabra de l’Université Carlos III de Madrid, seront notamment invitées à prendre la parole. Programme complet sur le site de l’événement. Inscriptions ouvertes en ligne.

Conférence les mercredi 15 et jeudi 16 juin 2022 à la Toulouse School of Economics au 1, Esplanade de l’Université à Toulouse.