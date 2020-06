Le Prix du Club Galaxie 2020 sera décerné le 5 octobre prochain à la Cité de l’espace à Toulouse. Il sera entièrement dédié au thème des innovations et des services pour un monde durable. Les jeunes entreprises innovantes, et les personnes motivées (chercheurs et chercheuses, étudiants et étudiantes, porteurs et porteuses de projets) en Occitanie peuvent candidater jusqu’au 3 juillet prochain.

La cérémonie avait été initialement annoncée le 19 juin 2020 durant l’événement Meett In Space qui a été annulée en raison de la crise sanitaire.

Prix Galaxie, dossiers de candidatures disponibles jusqu’au 3 juillet sur le site du club .