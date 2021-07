FFB Occitanie. Une journée sur l’avenir du Bâtiment

La Fédération française du bâtiment (FFB) Occitanie organise, le 21 juillet, une journée nommée Bâtisseurs du Futur, dans ses locaux du 155 rue Jacques Fouroux à Montpellier. Après l’installation du conseil des professionnels de l’organisation en début de matinée, deux temps forts rythmeront la journée.

Le premier de 11 heures à 12h30 sera consacré à l’innovation dans le secteur. Il consistera en une série de pitchs de différentes entreprises sur leurs solutions les plus innovantes. Le second, de 14h30 à 16h30, est un débat autour de la thématique « Les Hommes au cœur de l’innovation », avec notamment des interventions de Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, et de Thomas Fouquet, conseiller innovation au Cnes, pour élargir la réflexion au-delà de la filière du bâtiment. Enfin, la pose de la première pierre du nouveau siège de la FFB Occitanie viendra clore la journée.

Inscriptions ouvertes en ligne.

Journée Bâtisseurs du Futur, le 21 juillet 2021, de 9h30 à 16h30.