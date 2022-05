Le Haut-Garonnais Midiscom met les entreprises à l’odeur du jour

L’argent n’a pas d’odeur. Mais les marques peuvent en avoir. « Notre métier principal, c’est de transformer un brief marketing en intention olfactive », résume Kamel Chelbab, PDG de Midiscom depuis octobre dernier. Il y a cinq ans, son agence de communication Les Autres avait fusionné avec celle de Péchabou et il était devenu directeur général. Si Midiscom s’occupe aussi de la dimension sonore et visuelle (programmation musicale, TV d’enseigne, etc.), c’est l’olfactif qui la différencie véritablement de ses concurrents.

Faire du passage en boutique ou en showroom une « véritable expérience » qui donne envie aux clients « de rester plus longtemps ». Retranscrire en odeur « l’ADN, la personnalité d’une marque » en créant une sorte de « logo olfactif ». Voilà la difficile mission que se fixe l’agence. Pour cela, elle bénéficie notamment de l’expertise de deux chimistes à temps plein qui travaillent dans le laboratoire de l’entreprise. Une marque devra débourser entre 1500 et 4000 euros environ pour payer le temps de création d’une telle fragrance personnalisée. Auquel s’ajoute le prix des diffuseurs de parfum pour chaque boutique.

2,6 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2021 pour Midiscom

C’est ce que vient de faire cette année la marque Audi pour ses plus de 200 concessions automobiles à travers le territoire. Le déploiement est en cours. La Juventus de Turin, célébrissime club de football, a fait de même par le passé. Pour les entreprises moins fortunées, il est déjà possible de trouver son bonheur parmi les plus de 1000 essences de "l’olfathèque” de Midiscom. Acheter un tel parfum non personnalisé est beaucoup plus accessible pour des sociétés de petites tailles comme des pharmacies, des petites boutiques d’habillement, des dentistes, etc.

L’agence de communication revendique pour 2021 « 2,6 millions d’euros de chiffres d’affaires », un chiffre qui serait « en progression de 10 % ». Midiscom aurait « plus de 3000 clients, des concessions ou magasins de grands groupes (Aubade, Mini, E. Leclerc, etc.) aux indépendants ». Pour Kamel Chelbab, les perspectives de développement sont « très importantes ». « Le marché n’est pas encore mature. II a démarré réellement il y a quinze ans seulement », rappelle le dirigeant. Il dirige une équipe d’une vingtaine de personnes, avec de nombreux créatifs (ingénieurs du son, graphistes, réalisateurs, etc.), qui pourrait être amener à grandir encore si les clients affluent. Il ne reste plus qu’à mettre le plus d’entrepreneurs (possible) au parfum !

Matthias Hardoy

Sur les photos : Noémie, chimiste et qualiticienne qui dirige le laboratoire de Midiscom en charge de créer les identités olfactives des clients de l’agence de communication. Les fragrances respecteraient, selon Midiscom, les réglementations imposées par l’International Fragrance Association (Ifra), organisation internationale qui édicte les pratiques à mettre en œuvre dans l’industrie du parfum. Selon Kamel Chelbab, Midiscom se rapprocherait des standards de la parfumerie personnelle, c’est-à-dire que leur application sur la peau ne présenterait aucun danger. Le mois de mai est un mois chargé pour le labo, qui doit préparer les diffuseurs à envoyer aux marques pour le deuxième semestre 2022. Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.