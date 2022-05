Vitesco Technologies (Boussens) va se doter d’un parc solaire

Vitesco Technologies, équipementier automobile allemand, va étendre ses capacités photovoltaïques en créant un parc solaire dans son usine de Boussens (Haute-Garonne). Il couvrira une superficie de 6700 mètres carrés et produira environ 600 mégawatt-heure (MWh) d’électricité par an pour son auto-consommation. L’ouverture est prévue à la fin de cette année 2022, ou au plus tard en 2023.

L’entreprise vise la neutralité carbone dans toutes ses activités « au plus tard en 2030 ». Vitesco Technologies a déjà installé en 2018, en collaboration avec l’Arec (Agence régionale de l’énergie et du climat), deux centrales photovoltaïques sur l’ensemble du toit de son bâtiment logistique de Boussens. Cette installation photovoltaïque, d’un investissement total de 544.000 euros (hors frais financiers), est effective depuis début 2021 et produit 542 mégawatt-heure (MWh) d’électricité par an. Cette énergie est entièrement réinjectée dans le réseau électrique Enedis.