Phlippe Sudrès, l’ex-banquier toulousain qui mouille le maillot

Philippe Sudrès, 64 ans, avait ce rêve depuis quelques années. Marquer sa fin de parcours professionnel et sa nouvelle vie de retraité à travers un challenge sportif. Ce passionné de la Grande Boucle voulait faire son propre tour de France. Les événements de début 2020 ont, un temps, douché ses espoirs. Mais, au mois de mai, le pays enfin déconfiné, il était temps de se lancer. Le futur ex-banquier, qui fait du vélo depuis trente ans, avait fini de dessiner le tracé du périple dès la fin 2019. Soixante-et-une étapes qui épousent la forme de notre Hexagone. Le départ a eu lieu le 20 août, à Biarritz.

Au fil de ce voyage qu’il a documenté sur un site internet et les réseaux sociaux, Philippe Sudrès s’est fixé une mission : appeler au don pour deux associations, Hôpital Sourire et AT Europe. « Ces deux associations ont du sens pour moi. La première vient en aide au quotidien aux enfants hospitalisés. Elle est née au CHU de Toulouse et a été financée par la Banque Populaire Occitane, dans laquelle j’ai fait ma carrière durant quarante ans. La seconde soutient les enfants porteurs de la maladie génétique rare Ataxie Télangiectasie (AT), dont souffre Romane, la fille d’un collègue. Ils ont fait le tour du monde, je leur ait dit que j’allais faire au moins le tour de France pour parler de cette maladie », explique le néo-retraité, qui a mis en place deux cagnottes en ligne. Il a récolté 12.000 euros au total.

Solidarité et cols mythiques

Sur le chemin, le président du Rotary Club de Toulouse Sud a pu bénéficier, dans les différentes régions françaises, de la solidarité du réseau de décideurs locaux, qui lui ont souvent offert le gîte et le couvert. « L’accueil qui m’a été fait a été très chaleureux. Le moment le plus extraordinaire a eu lieu à Saint-Malo. Les membres du club m’attendaient à 5 km de l’arrivée avec des voitures de collection. Ils m’ont escorté avec la police municipale. Les passants se demandaient bien ce qui se passait », raconte en riant l’ancien dirigeant de la Banque Populaire.

Philippe Sudrès ne nie pas les douleurs physiques et les doutes, notamment lors de la traversée des Pyrénées la première semaine. Mais il garde la fierté d’avoir affronté des cols mythiques (Galibier, Bonnette, Peyresourde), braver des conditions météos très changeantes et surtout d’avoir réussi à boucler à temps ce tour de France dans les délais fixés, le 25 octobre dernier. Maintenant, il regarde devant : sa nouvelle vie sera riche de nombreux autres défis.

Matthias Hardoy

Sur la photo de Une : Philippe Sudrès au sommet du Col du Galibier. Crédit : Philippe Sudrès.