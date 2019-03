Toulouse. Syntony confirme sa levée de fonds de 6 millions d’euros

Syntony, société spécialisée dans le traitement du signal GPS / GNSS, basée à Toulouse, a levé environ 6 millions d’euros auprès de Bpifrance, via le fonds Croissance Rail, ainsi qu’auprès de son investisseur historique Irdi et de l’équipe dirigeante de la société. En octobre 2018, la société avait recruté Antoine Jouin comme directeur général. Croissance Rail, le fonds dédié à la filière ferroviaire française soutenu par Alstom, Bpifrance, SNCF, Bombardier et RATP, apporte donc son soutien.

Syntony est spécialisée dans les solutions permettant d’avoir accès au GPS / GNSS en souterrain et en intérieur (tunnels, métros, gares, etc.). Avec cette levée de fonds, la société souhaite poursuivre son développement et accélérer sa croissance à l’international, son maillage commercial et ses efforts en R&D. Syntony souhaite notamment accélérer le déploiement de sa technologie Subwave et s’appuiera sur les relais et expertises du fonds Croissance Rail dans le secteur ferroviaire.