C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour l’équipementier aéronautique lotois, victime d’une chute de 54 % de son chiffre d’affaires en 2020-2021. Figeac Aéro, spécialisée dans la ​fabrication de pièces métalliques notamment dans les aérostructures (fuselage, voilures, empennages), vient de signer un nouvel accord avec l’ensemble de ses partenaires financiers pour renforcer ses fonds propres et rééchelonner sa dette, sous l’égide du Comité interministériel de restructuration industrielle (Ciri).

Le fonds Tikehau Ace Capital, spécialisé dans le secteur aéronautique et qui s’était engagé en septembre à apporter 35 millions d’euros de fonds propres, s’engage dorénavant à « souscrire à une augmentation de capital réservée d’un montant maximum de 58,5 millions d’euros ». Mais cette augmentation pourra être limitée à 53,5 millions « dans l’hypothèse d’une amélioration de la situation de trésorerie du groupe dans le cadre de sa stratégie de rationalisation de son outil industriel », précis​e le fonds.

« Doté d’un nouvel actionnaire de référence et conforté financièrement, Figeac Aéro sécurise son avenir industriel », s’est félicité Jean-Claude Maillard, le patron de Figeac Aéro. « Cet accord global marque une nouvelle étape dans le développement du groupe qui renforce ses fonds propres, adapte le rythme de remboursement de sa dette à un niveau en adéquation avec la mise en œuvre du plan stratégique Route 25 et conforte sa position de liquidité. »

400 à 430 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024-2025

À l’issue de ​cette ​​​opération, le patron-fon​d​ateur et sa famille détiendront toujours la majorité du capital de la société. Mais cette augmentation de capital devra​it​ s’accompagner d’un changement dans la composition du conseil d’administration de la société : quatre administrateurs seraient désignés sur proposition de Jean-Claude Maillard​, ​deux ​autres ​administrateurs par​ ​Tikehau Ace Capital ​tandis que ​deux administrateurs ​resteraient ​indépendants.

L’entreprise, dont plus de la moitié de l’activité dépend d’Airbus, dit « entrevoir la fin des turbulences » à la faveur des remontées en cadence amorcées par l’avionneur mais reste plombée par une dette de 344 millions d’euros pour un chiffre d’affaires de 205 millions sur l’exercice décalé 2020-2021. Elle s’est donc engagée dans une restructuration de son endettement, comprenant notamment l’obtention de nouveaux prêts garantis par l’État (PGE) pour un montant de 66 millions d’euros et de nouveaux financements sur actifs (stocks et matériels industriels) pour 32 millions d’euros, afin de renforcer sa liquidité.

Figeac Aéro a par ailleurs obtenu de repousser à septembre 2028 le remboursement d’emprunts bancaires dont l’échéance était plus précoce.La société compte réaliser un chiffre d’affaires compris entre 400 et 430 millions d’euros lors de son exercice 2024-2025 et ramener sa dette entre 280 et 300 millions d’euros à cet horizon.

Audrey Sommazi

Sur la photo :Figeac Aéro produit près de 30.000 pièces industrielles différentes - crédits : Figeac Aéro.​