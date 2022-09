​Aéronautique. Airbus Developpement prend des start-up sous ses ailes

On n’a pas tous les jours 25 ans. À l’occasion de cette date anniversaire, Airbus Developpement, une filiale à 100 % du géant européen de l’industrie aéronautique, ​a organisé un événement à la Leadership University, le centre de formation de l’avionneur, non loin du siège social du groupe à Blagnac,​ ce​ jeudi 15 septembre.​ L’occasion pour Airbus Développement de réunir ses partenaires institutionnels et trente-six start-up d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine sélectionnées parmi les projets accompagnés, et de récompenser trois d’entre elles.

​Initialement lancée à Toulouse, l’entreprise intervient dans six régions, dont l’Occitanie, en apportant un soutien financier aux projets innovants​ ​qui créent ou sauvegardent des emplois​ via deux moyens : les fonds propres dont dispose Airbus Developpement et des fonds de revitalisation dont la gestion lui est confiée. À la clef, ​un​ prêt​ ​participatif ​limité à ​​50.000 euros par dossier, sans garantie, remboursables en vingt-quatre mois et sans prise de participation, des subventions attribuées grâce aux conventions de revitalisation​ et une aide à la création, à la reprise ou au développement d’entreprises dans différents ​secteurs.

Critères analysés

En tout, Airbus Développement a pris sous ses ailes 1500 entreprises qui ont créé 19.000 emplois. Airbus Développement a prêté 22 millions d’euros, accordé​ 9 millions d’euros​​ de subvention​s et parrainé 250 entreprises. « Nous analysons les dossiers en regardant les effectifs et ​le chiffre d’affaires prévisionnel notamment​ »​, détaille Bertrand Gautier, le président d’Airbus Développement depuis trois ans. ​« ​Ce qui nous importe est que la start-up soit créatrice d’emplois et s’inscrive dans la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et dans une innovation technologique dans l’aéronautique et dans d’autres secteurs. » En Occitanie, ces cinq dernières années, la filiale a aidé cent entreprises et créé mille emplois.

Audrey Sommazi

Sur la photo de Une : Airbus Developpement fête ses 25 ans en compagnie de trente-six start-up. Crédits : Airbus.