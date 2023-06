​Nucléaire. À Narbonne, le projet d’incinérateur géant retardé

André Bories est content... et sceptique. « On reste lucides. Car le jugement ne remet pas en cause le projet TDN​ (pour​ traitement des nitrates​, NDLR)​. On gagne un peu de temps », relativise le fondateur et président de l’association Rubresus, qui évoque la décision rendue le 21 octobre 2022 par la cour administrative d’appel de Marseille. Le tribunal a pointé plusieurs vices relatifs à la création de cet incinérateur géant. Cette installation​, ​autorisée par arrêté préfectoral en novembre 2017​,​ doit brûler dans un four à très haute température 350.000 mètres cubes d’effluents liquides stockés ​depuis 1959 ​sur le site d’Orano Chimie Enrichissement, implanté au lieu-dit Malvési, à Narbonne.​ Rubresus ​craint qu’elle puisse cracher dans l’atmosphère, sous les vents dominants aux portes de la ville la plus peuplée du département de l’Aude, des millions de mètres cubes de fumées toxiques​.​​

Mais des irrégularités​ relatives à l’étude d’impact ​du projet datant de​ mars 2016 et à l’état de pollution des sols de l’usine ont conduit la cour administrative à accorder un délai de douze mois ​à la préfecture ​​pour apporter de​ nouvelles​ informations​ ​dans le cadre de l’enquête publique complémentaire​. Jusqu’au 19 juin, les habitants de la sous-préfecture de l’Aude et des communes de Cuxac-d’Aude et de Moussan peuvent​ donc (re)​lire​ l’enquête publique initial​e, enrichie de nouveaux éléments concernant le stockage temporaire des déchets solides très faiblement radioactifs ​et leur​ transport​​ jusqu’au ​​c​entre industriel de regroupement, d’entreposage et de stockage (Cires)​, ​situé à Morvilliers dans l’Aube​, exploité par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Le maire (divers droite) de Narbonne, Didier Mouly, s’est déclaré opposé au projet. Ainsi que celui de Cuxac-d’Aude, Grégory Delfour (sans étiquette).

Solutions techniques

« ​Nous avons obtenu gain de cause : nous devons nous exprimer​. ​Il faut se mobiliser​ », encourage Fabrice Hurtado. Le président de l’association Transparence des canaux de la Narbonnaise​ (TCNA) ​partage le même sentiment qu’André Bories. « Nous avons obtenu une avancée. La justice nous a enfin entendus, mais pas sur tout », regrette-t-il. « Nous on veut le retrait de TDN. ​Ni plus ni moins. On ne veut pas être les cobayes de cette installation. Or, la justice ne se penche pas sur le fond. Désormais, on attend un sursaut politique. »

La cour administrative d’appel de Marseille a également ​estimé que​ l’avis de l’autorité environnementale, émis en avril 2016 par ​la​ direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de l​’​ex-Région Languedoc-Roussillon​ (Dréal)​, était irrégulier. En conséquence, ​le préfet du département a saisi la mission régionale d’autorité environnementale​ (Mrae).​ ​Dans son avis rendu le 6 avril​,​ ​elle ​indique que si « des impacts du projet sur les milieux et la santé ne présentent pas un caractère préoccupant » elle recommande toutefois à l’industriel « de proposer des solutions techniques visant à réduire les besoins énergétiques, les émissions de gaz à effet de serre et la consommation en eau du projet ».

​Contacté, ​​Orano Chimie Enrichissement​ ne se prononce pas, faisant valoir une période de réserve. ​

​​Audrey Sommazi

Sur la photo : Le site de l’usine d’Orano à Narbonne. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.