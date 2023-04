Vingt-deux apprentis de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Occitanie médaillés

À Carcassonne, mi-avril, la cérémonie de remise des prix des sélections régionales des WorldSkills a eu lieu. Cette compétition est l’un des plus grands concours mondiaux valorisant l’apprentissage et l’alternance. Des apprentis de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Occitanie ont remporté vingt-deux médailles. 10 obtiennent l’argent, 5 le bronze, 7 l’or. Les médaillés d’or vont intégrer par la suite l’équipe d’Occitanie pour concourir aux finales nationales organisées du 13 au 16 septembre à Lyon.

La Chambre de Métiers de l’Artisanat Occitanie dispose de douze centres de Formation d’Apprentis sur la région. Ils proposent plus de 140 formations du CAP à la Licence professionnelle pour se former aux métiers de l’artisanat. Par exemple : mécanique, image et métiers d’art ou encore design dentaire.