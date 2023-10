Toulouse Métropole et le pôle de compétitivité Eurobiomed organisent le forum Santé du futur, le 4 octobre prochain, sur le site de l’Oncopole Claudius Regaud. Sous l’égide d’Agnès Plagneux-Bertrand, vice-présidente de Toulouse Métropole, et d’Éric Vacaresse, président d’Eurobiomed, chercheurs, professionnels de santé et industriels partageront leurs réflexions sur le thème de l’usage raisonné de l’intelligence artificielle en santé, en s’appuyant notamment sur les recherches et projets réalisés pour les transports.

Une vingtaine d’orateurs interviendront sur les utilisations de l’IA dans la santé en recherche clinique, diagnostic, application en chirurgie et radiothérapie. Ils mettront en perspective les enjeux que représente l’usage de l’IA en termes d’utilisation et d’accès aux données de santé mais également d’un point de vue juridique et sociétal.

Sont notamment attendus le responsable de la feuille de route d’Airbus en matière d’IA et futur directeur opérationnel du pôle d’intelligence artificielle de Toulouse Aniti, Romaric Redon, les chercheurs Lionel Colliandre, du groupe spécialiste de R&D pharmaceutique Evotec France, et Thomas Schiex, chercheur en IA et bioinformatique à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae), ou encore le chirurgien urologue Nicolas Doumerc, qui a réalisé une ablation “ex-vivo” (c’est-à-dire hors du corps) de tumeurs sur un rein d’une patiente de 68 ans. Plus d’informations et inscriptions sur les sites de Toulouse Métropole et Eurobiomed.

Forum Santé du futur, le mercredi 4 octobre 2023, de 9h à 17h, à l’Institut universitaire du Cancer de Toulouse.