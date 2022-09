85 enfants ukrainiens ont été accueillis en Occitanie pendant les vacances scolaires

Mobilisées pour venir en aide au peuple ukrainien, la Région Occitanie, la Ville de Montpellier, la Croix Rouge et les associations 3MTKD et Europe Pryhystok ont organisé la venue de quatre-vingt-cinq enfants depuis l’Ukraine jusqu’en Occitanie à l’occasion de la période estivale. Agés de 10 à 14 ans et originaires de la région de Lviv en Ukraine, ces enfants ont réalisé un séjour dans la région du 5 au 19 août dans plusieurs centres de vacances du territoire régional. Ils ont été répartis principalement au sein de quatre centres de vacances dans les Pyrénées-Orientales (Enveitg), l’Aveyron (Fondamente), l’Hérault (Cazilhac) et le Tarn (Berlats), pour un séjour s’étalant du 5 au 19 août.

« La guerre a surgi dans la vie de milliers de jeunes ukrainiens qui n’auraient jamais dû être confrontés à l’horreur de ce conflit. Je suis heureuse de pouvoir[...] leur offrir quelques semaines de répit au sein de notre région, pour qu’ils puissent retrouver, au moins le temps de ce séjour, l’innocence et la joie de vivre propres à leur âge », a notamment déclaré, par communiqué, Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie.