À Toulouse, Bwamoa bouscule les papilles avec réussite

Ses expériences de vie à New York et Shanghai l’ont inspiré. De ces séjours à l’étranger, il a gardé le goût pour les expérimentations culinaires et les plats originaux. Par ailleurs, l’envie de créer sa propre entreprise trottait dans la tête de ce passionné de gastronomie, de communication et d’entrepreneuriat. C’est finalement en 2017 que Vincent Menseau a combiné ses passions et s’est lancé dans l’aventure Bwamoa. Le concept ? « Une boisson moléculaire inspirée du Bubble Tea [1], que j’ai voulu rendre plus gastro, naturelle, avec des produits locaux. C’est en fait un mix de bubble tea et de boisson healthy, avec des bulles de jus de fruit à croquer », résume le jeune homme.

Pour arriver à cette offre, Vincent Menseau a tenté, expérimenté. « Au départ, nous étions sur des produits trop décalés, avec des bières sans alcool aromatisées. En nous recentrant sur le thé, les infusions et les jus, nous sommes revenus sur quelque chose de plus classique. Mais les bulles de jus de fruit qui explosent apportent une expérience au consommateur. »

Des idées plein la tête

Mais l’entrepreneur ne s’est pas arrêté là. Depuis sa création, Bwamoa a rajouté de nouveaux produits et le concept se décline sous diverses formes. Outre les boissons, la boutique propose aux curieux et aux téméraires des glaces aux goûts originaux : parmesan, wasabi, chèvre-miel, roquefort noix, saumon fumé-aneth, cèpe, lavande, camembert ou eau de rose. Sous la marque Glaglagla, elles sont réalisées par un artisan glacier meilleur ouvrier de France. « Nous faisons également des bwaburgers, des burgers végétariens, flexitariens ou vegans. Nos pains, fabriqués par une boulangerie bio toulousaine, sont colorés avec des produits naturels comme le curcuma ou la betterave. »

Vous l’aurez compris, malgré le côté pop et flashy de ses créations, Vincent Menseau ne veut pas négliger la qualité des produits. Diététicien passé par l’univers de la communication pour diverses marques gastronomiques, il voit Bwamoa comme « un laboratoire d’expérimentation ». Devant le succès du concept, l’entrepreneur s’apprête à ouvrir une deuxième boutique à côté de la première, rue des Tourneurs, à Toulouse, qui va lui permettre d’être moins à l’étroit. « Nous affichons une croissance de 40% par an et nous employons cinq personnes », se réjouit le jeune homme, qui ne manque pas d’idées pour développer Bwamoa.

« Je veux d’abord consolider l’entreprise, continuer à innover et attirer une nouvelle clientèle. Mais je ne m’interdis pas d’ouvrir d’autres points de vente pour les boissons ou de développer un resto gastro dans la même optique d’originalité et de naturalité. » Alors que ses glaces et ses boissons ont été récompensées par le Gault et Millau, que peut encore nous réserver Vincent Menseau pour titiller nos papilles ?

Paul Périé

Sur la photo de une : Vincent Menseau devant sa boutique aux couleurs pop.

Dans le corps du texte : Les pains colorés des bwaburgers. Crédits : Valentine Chapuis - ToulÉco.