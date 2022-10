À Toulouse, des centaines de manifestants battent le pavé pour réclamer une augmentation des salaires

À 14h30, ce mardi 18 octobre, derrière une banderole commune « pour nos salaires, pour nos retraites, pour le droit de grève », à l’appel notamment de la CGT 31 et FSU 31, plusieurs centaines de manifestants se sont mobilisés, à Toulouse, pour l’augmentation des salaires. Franciline Costa, employée chez Monoprix depuis vingt ans, est venue, avec sa fille, gonfler les rangs du cortège parti du Monument aux morts. Élue CGT, elle réclame une revalorisation du Smic. « Depuis 18 ans, je suis au Smic et, les quatre dernières années, je n’ai eu aucune augmentation personnelle », regrette-t-elle. « Et je ne vous parle pas des conditions de travail du groupe international : le travail le dimanche matin et en début de soirée et les temps partiels qui concernent les femmes et les étudiants. »

Au côté de Franciline, Cthi Cu. Également élue CGT, elle travaille pour le supermarché Casino, à Basso Cambo. « L’inflation est forte et c’est dur de finir les fins de mois. Je fais avec les moyens du bord », explique-t-elle. « Je suis dans la rue à nouveau, après le premier tour de chauffe, en septembre, pour réclamer une hausse des salaires. » Les salariés de La Poste et de la SNCF ainsi que des employés de Thales et de Continental comptaient parmi les manifestants.

A.S.