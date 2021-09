À Toulouse, l’espace Cobalt prend une nouvelle dimension avec La FoodConnection

Au coeur du quartier Toulouse Aerospace, le 55 avenue Louis Breguet connaît un regain de vitalité. À deux pas des anciennes halles centenaires Latécoère transformées en Cité (des start-up) par la Région Occitanie, l’espace Cobalt change, aussi, de dimension. Cette friche industrielle de 4500 m², qui appartient à un propriétaire anonyme, devient un lieu hybride qui se compose désormais d’un théâtre de 250 places appelé le Studio 55 et d’une nouvelle table de 300 couverts baptisée Dumbo, en référence à un quartier new yorkais. Cet espace se dote d’une guinguette éphémère Canaille Club, qui peut accueillir jusqu’à 1500 personnes et une halle de 400 m². Celle-ci sera dédiée aux soirées privées, aux séminaires d’entreprises et à des expositions.

À la manoeuvre de cette transformation : La FoodConnection. Cette entreprise, vieille de douze ans, n’est pas une inconnue sur la place toulousaine. Fondée par le binôme Christophe Baron et Romain Pecqueret, rejoints par leur nouvel associé Alexis Dupuis, elle compte huit établissements (dont les restaurants L’Alimentation) et emploie 300 salariés pour un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros. Pour le projet Cobalt, les entrepreneurs ont investi 2 millions d’euros. « Nous avions envie de quelque chose qui sorte de l’ordinaire », confie Christophe Baron. « On voulait un lieu de vie pluriel et divers avec une forte connotation culturelle et artistique. »

« On prend des projets qui nous paraissent excitants »

À l’année, le site emploiera une trentaine de personnes et montera jusqu’à 250 personnes au plus fort de la saison, l’été. « Le lieu est déjà rentable, porté par la restauration », ajoute Christophe Baron. En effet, la guinguette le Canaille Club est déjà ouverte depuis trois saisons déjà.

La FoodConnection s’apprête à ouvrir un nouveau restaurant, le Pronzo, en lieu et place d’un ancien Flunch de 700 m² installé au centre-commercial de Rouffiac. Dès la mi-novembre, l’établissement proposera épicerie italienne et trattoria. « Notre groupe est à l’équilibre et il a atteint sa taille de croisière. On ne cherche plus la croissance. On prend des projets qui nous paraissent excitants », complète M. Baron.

Audrey Sommazi

Sur la photo : De gauche à droite, les trois associés de La FoodConnection, à l’origine du tiers-lieu Cobalt, Christophe Baron, Alexis Dupuis et Romain Pecqueret. Crédits : A.S. - ToulÉco.