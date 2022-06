Itancia poursuit sa lancée avec l’acquisition de Setelec

L’entreprise Itancia poursuit sa croissance structurelle par le rachat de la société Setelec, basée en Seine-Maritime et spécialisée dans le dépannage de matériel audiovisuel et électroménager. L’entreprise française Itancia, créée en 1991 par Yann Pineau, « est aujourd’hui un acteur majeur dans la réparation et le reconditionnement de matériel électronique ». Elle offre également aux entreprises un service de logistique complet et suivi.

Installée notamment à Quint-Fonsegrives, elle s’étend un peu partout en France. Avec ses quelque 550 collaborateurs, elle affiche une croissance de 50% depuis 2017 pour un chiffre d’affaires de 220 millions d’euros en 2021. En janvier 2022, elle avait déjà acquis le fonds de commerce de l’enseigne Stave et poursuit sa progression avec le rachat de Setelec, afin de pouvoir développer le travail de ses 5000 collaborateurs.