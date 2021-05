Occitanie. Ad’Occ dresse le bilan d’une année mouvementée

L’agence de développement économique de la région Occitanie vient de publier son rapport annuel d’activité de 2020.

D’après l’Insee, près de 57% des salariés occitans font partie de secteurs ayant été fortement impactés par la crise sanitaire, dont la restauration, les commerces non alimentaires ou l’hébergement. Ad’Occ a donc travaillé avec 5577 entreprises durant l’année 2020, soit 1000 de plus qu’en 2019, pour limiter les dégâts et les aider à se développer malgré la crise via divers dispositifs d’aides.

Ces dispositifs vont du numéro vert, permettant d’aider au cas par cas les entreprises, à l’ambitieux “Occitanie Protect”. Le but de cette initiative est de créer un ensemble d’entreprises qui assureront l’autonomie de la région dans les secteurs sanitaires, stratégiques et vitaux. Selon Ad’Occ, la coopération entre celle-ci et les entreprises aurait permis de sauvegarder 150.000 emplois. Cependant, à la fin de l’année 2020, l’Urssaf dénombrait près 46.000 salariés ayant perdu leur emploi à cause la crise.