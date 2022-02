Aéronautique. ATR optimiste pour les années à venir

1600e avion livré, à Air New Zealand ; 1800e commande enregistrée ; 31 livraisons d’appareils neufs et 35 commandes... 2021 a été signe de reprise pour l’activité d’ATR. Mais, au-delà des chiffres, c’est un visage serein qu’a présenté le constructeur aéronautique ce mardi 8 février depuis son Customer Experience Studio de Toulouse Blagnac, dévoilé en octobre dernier. À travers son président Stefano Bortoli et son directeur commercial, Fabrice Vautier, le leader mondial des avions régionaux a en effet insisté sur les perspectives encourageantes liées à de nombreux marchés.

« Cette tendance est due non seulement à l’amélioration des conditions du marché, mais également à notre réponse aux défis posés par la pandémie. Nous avons continué à investir dans notre produit, à offrir des solutions concrètes à nos clients afin qu’ils puissent exploiter leurs avions avec le modèle économique le plus durable », a ainsi déclaré le président d’ATR, qui souhaite comme toujours s’appuyer sur l’innovation et des développement incrémentaux.

L’aviation durable en leitmotiv

Fidèle aux valeurs environnementales qu’il met régulièrement en avant, le constructeur franco-italien a en effet insisté sur la notion d’aviation durable, au cœur de sa stratégie de développement. Stefano Bortoli s’est notamment félicité du lancement de la nouvelle série de moteurs PW 127XT, qui équipera bientôt tous les ATR 72 et 42. « Ce modèle consomme 3 % de carburant de moins, réduit les émissions de CO2 de 40 % avec les carburants actuels et de 82 % avec des moteurs alimentés avec du carburant d’aviation durables (SAF) en 2025. »

À ce sujet, ATR, qui a récemment réalisé une série d’essais, dont sept heures de vol avec 100 % de SAF [1] dans un des deux moteurs de son prototype ATR72-600, a d’ailleurs signé une lettre d’intention avec Braathens Regional Airlines et Neste afin d’accélérer le processus de certification des ATR avec 100 % de carburants d’aviation durables. Des essais sont prévus au printemps alors que la première livraison d’un avion 100 % SAF est espérée pour fin 2024.

Concernant l’hybridation ou l’avion à hydrogène, le président a assuré que « l’entreprise [étudiait] différentes alternatives et communiquera dans les prochains mois ».

Des opportunités de marché nées de la crise



Mais l’optimisme affiché par ATR n’est pas simplement lié à la nécessaire évolution de l’aviation vers un modèle décarboné. L’avionneur, qui a ouvert 131 routes en 2021, a identifié de nombreux relais de croissance possible. Et pour Stefano Bortoli, les livraisons devraient être plus nombreuses cette année (entre trente-cinq et quarante), avec un objectif affiché de plus de cinquante en 2024.

« Les deux dernières années que nous avons vécues ont accéléré certaines tendances », observe Fabrice Vautier, le directeur commercial du groupe. Avec le développement du télétravail, de plus en plus de personnes quittent les grandes métropoles pour des villes moyennes, créant de fait des besoins de connexions entre ces villes. Le début de l’industrialisation du programme ATR42-600s à décollage et atterrissage courts est également une étape importante pour l’entreprise. « Cet appareil est adapté à de nombreux aéroports dans les îles du Pacifique, au Japon ou dans les pays du Nord, comme le Canada, la Norvège... »

La crise Covid a par ailleurs renforcé l’intérêt d’ATR pour le transport de marchandises. « Nos opérateurs, en transportant du matériel médical, de la nourriture ou des vaccins, ont assuré un rôle essentiel », souligne Fabrice Vautier. « Et l’augmentation continue des commandes en ligne accroît les besoins. Avec ses avions cargos, ATR permet une grande réactivité avec une baisse des émissions. » Le groupe avance les chiffres de 140 avions destinés au fret en service et 17 conversion de modèle passagers en 2021. La demande est estimé à 460 appareils sur les vingt prochaines années.

Enfin, l’avionneur compte aussi beaucoup sur le marché du remplacement, qui est évalué à 1200 turbopropulseurs de 30 à 70 places dans les 20 prochaines années, « avec beaucoup de besoins à court terme », précise Fabrice Vautier. « ATR a un rôle important à jouer, en offrant durabilité, confort, fiabilité et performances économiques imbattables. Nous sommes les seuls à offrir l’ensemble de ces paramètres. »

Paul Périé

Sur les photos : ATR prévoit une cadence de production et de livraison de cinquante appareils par an à l’horizon 2024. Ici, la chaîne d’assemblage du site de Toulouse - Blagnac. Crédits : ATR.