Aéronautique. Airbus et l’État s’engagent à créer 677 emplois d’ici à 2024

Durement touchée par la crise sanitaire en 2020, la filière aéronautique française est en souffrance depuis plus d’un an. Mais, toujours pas sortie d’affaire en 2021, l’État et Airbus viennent de s’engager dans une démarche de « revitalisation des territoires impactés » pour créer 677 emplois en Haute-Garonne, sur une durée de trois ans.

Airbus consacre un montant de 2,6 millions d’euros, sous forme de prêts, prêts participatifs ou de subventions, à des actions autour de cinq axes : aide aux PME de la supply chain, notamment dans le cadre de la reprise, aide aux entreprises innovantes et projets territoriaux avec un focus sur la transition énergétique, appui aux projets de création/reprise d’entreprise, appui à la création d’une plate-forme territoriale pour les transitions collectives d’emploi en Haute-Garonne afin de préparer aux métiers du futur.