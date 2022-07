Aéronautique. AviaSim lève 1 million d’euros pour décoller en Amérique du Nord

Thomas Gasser, le fondateur et président du centre de simulation AviaSim, est souvent entre deux avions. Depuis Los Angeles, avant de s’envoler vers Las Vegas, il annonce que son entreprise, qui emploie huit salariés et une centaine d’instructeurs, vient d’effectuer un tour de table de 1 million d’euros. Dans le détail, 550.000 euros de prêt ont été obtenus auprès des banques Crédit Agricole et CIC, 200.000 euros auprès d’Equity et 250.000 euros dans le cadre du programme assurance prospection de BPI France.

Cette augmentation de capital doit permettre à AviaSim d’implanter des simulateurs d’avions - A320 et B737 - dans quelques villes outre-Atlantique, dont New York, Montréal et Toronto. « Nous sommes les pionniers en Amérique du Nord et on veut montrer que notre modèle sur le marché de la simulation aéronautique de loisirs fonctionne », explique Thomas Gasser. Un premier pas que doit franchir l’entreprise pour aller plus loin. « D’ici deux ans, j’aimerais lever 8 millions d’euros. Mon idée est que des investisseurs me suivent afin de faire d’AviaSim le leader de l’activité aéronautique dans le monde », précise le fondateur qui table sur un marché de 30 à 60 millions de dollars par an sur une soixantaine de villes nord-américaines.

Chiffre d’affaires en hausse

Fondée en 2012 à Lyon, la jeune société, qui a installé son siège à Beauzelle en 2014, près de Toulouse, a déjà déployé trente-cinq simulateurs répartis au siège, dans ses quatre agences en nom propre et cinq en franchise. AviaSim a aussi ouvert en pleine pandémie cinq nouvelles agences, notamment Porte de Versailles à Paris, à Orly, ou encore à Nantes et à Mulhouse, en lien avec le groupe Accor. « Le covid-19 a été une véritable épreuve pour les entreprises de loisirs », se souvient Thomas Gasser. « Il a fallu faire évoluer notre modèle en nouant un premier partenariat avec l’hôtel Mercure à Bordeaux. » AviaSim a réalisé un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros en 2021, contre 1,4 million d’euros en 2020 et 1,3 million d’euros en 2019.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Jonathan Herbin, chef du centre AviaSim, à Beauzelle, près de Toulouse. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco