Aéronautique. Le marché chinois ouvre la voie à l’ATR 42-600

Le constructeur toulousain de turbopropulseurs ATR vient d’obtenir la certification de son appareil ATR 42-600 en Chine. Cette étape clé permet à l’avionneur franco-italien (50/50 entre Airbus et Leonardo) d’entrer sur ce marché chinois avec une commande ferme de la part d’un client non dévoilé pour trois appareils. ATR avait déjà obtenu la certification pour la gamme des ATR 72 et 42-500.

« Recevoir la validation du certificat de type de l’ATR 42-600 de la part de la CAAC, ainsi qu’une commande ferme, sont deux réussites majeures qui marquent le retour des turbopropulseurs ATR en Chine », commente Nathalie Tarnaud Laude, présidente exécutive d’ATR. « L’ATR 42-600 va véritablement changer la donne. Les ATR offrent une alternative plus responsable aux jets tout en apportant confort et praticité aux passagers, et des services aériens essentiels pour permettre aux communautés et aux entreprises de prospérer. »