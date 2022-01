Aéronautique. Liebherr-Aerospace mène une opération séduction pour recruter en Occitanie

Le systémier de rang 1 revêt ses plus beaux habits. À l’heure où la filière aéronautique retrouve des couleurs après des mois de turbulences mais peine à recruter, Liebherr-Aerospace organise un événement au musée Aeroscopia, le 7 février prochain, appelé « Experts’ Meeting ». Car, après un repli du chiffre d’affaires de 40 % en 2020 (402 millions d’euros contre 672 millions en 2019), ce sous-traitant, qui fabrique des systèmes d’air, pour Airbus notamment, depuis Toulouse et Campsas (Tarn-et-Garonne), renoue avec la croissance en 2021 et en 2022, probablement de l’ordre de 15 %.

Et, pour accompagner ce regain d’activité, se préparer à la remontée des cadences de la famille A320 d’Airbus et développer l’avion décarboné à un horizon plus lointain, Liebherr-Aerospace est à la recherche de vingt-et-un ingénieurs - système, logiciel, calculs mécaniques, essais - pour son bureau d’études. Pour commencer.

Et, c’est dans ce musée installé à Blagnac, entièrement dédié aux aéronefs d’antan que le sous-traitant recevra entre deux à trois candidats potentiels par poste, dont les dossiers déposés sur son site internet ont été épluchés au préalable. "On veut sortir du processus classique du recrutement et attirer les compétences qui se font rares", admet Jérôme Noyer, directeur des ressources humaines et de la communication. "Les candidatures en ligne ne suffisent plus."

"On est en capacité de faire des offres"

Alors, pour se démarquer, Liebherr-Aerospace invite en début de soirée, entre 17h30 et 22 heures, les éventuelles recrues. Outre les entretiens de recrutement, elles auront aussi la possibilité de discuter avec les managers et les ressources humaines, de visiter le showroom de l’entreprise qui présente ses services et, clou de l’événement qualifié "d’exceptionnel", de grimper dans les fameux Super Guppy, Concorde et A380. "On veut fournir un accueil de qualité", poursuit Jérôme Noyer. "Au-delà de la marque, nous voulons présenter ce que nous sommes, le sens de notre travail, notre état d’esprit et comment nos projets s’inscrivent dans la durée. On sait que la question de l’attractivité de l’entreprise continue à se poser."

Mais pas seulement. Le directeur des ressources humaines sait que la question de la rémunération sera un sujet abordé. "Nous savons que les candidats peuvent avoir plusieurs propositions et négocier, vu la situation. On est en capacité de faire des offres." Cette année, Liebherr-Aerospace poursuivra sa campagne de recrutement. Une trentaine de postes seront ouverts dans les métiers de la production, comme des monteurs mécaniciens, soudeurs-chaudronniers et usineurs sur machine à commande numérique.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Un technicien de l’entreprise Liebherr-Aerospace travaille dans l’atelier de fabrication de pièces destinées aux systèmes d’air, à Aucamville. Crédits : Rémy Gabalda-ToulÉco.