Aéronautique. Limatech lève 2,2 millions d’euros et fait entrer un industriel au capital

Pour Limatech, il aura suffi d’un appel téléphonique à son standard pour clore en beauté sa levée de fonds. La start-up toulousaine développe un nouveau type de batteries lithium-fer-phosphate sans risque d’incendie destinées à l’aéronautique. Des avancées reprises dans un article de presse qui attire l’attention de Jacques Mouchet, président d’Ateq, l’un des premiers fournisseurs mondiaux de testeurs d’appareils aéronautiques. En plein confinement, il contacte aussitôt Limatech par téléphone. Cette première manifestation d’intérêt se solde vite par une participation de l’industriel à la levée de fonds en cours, à hauteur de 400.000 euros. Un adossement qui va permettre à la start-up de bénéficier de synergies d’activités avec le groupe, en matière de commercialisation et de maintenance. Limatech pourra en particulier s’appuyer sur le réseau international de distribution et les entrepôts de stockage d’Ateq.

Le tour de table réunit aussi la plateforme de crowdfunding Finple pour 600.000 euros, Bpifrance pour 450.000 euros en haut et bas de bilan, et les investisseurs historiques, fondateurs et business angels, pour 750.000 euros. Créée en 2016 par Florence Robin, ingénieure en mécanique, aujourd’hui présidente, Marc Béranger, son oncle chercheur au CEA, directeur de la technologie, et l’informaticien Maxime Di Meglio, directeur général, la start-up boucle ainsi une levée de 2,2 millions d’euros. Un montant supérieur de 10 % à l’objectif fixé avant la crise du Covid-19.

La course à la certification

« Cet apport va nous permettre de finaliser la certification aéronautique de nos batteries, prévue pour fin 2021. Les agréments Part 21 d’entreprise de conception et de production délivrés par l’Aesa [1] et l’Osac [2] doivent aussi être obtenus », explique Florence Robin, qui ne cache pas l’environnement concurrentiel de son produit. Le site de Toulouse, siège social de l’entreprise, abrite sa ligne pilote de production des batteries. Son centre de recherche et développement est, quant à lui, basé à Grenoble, proche du CEA-Leti, avec lequel Limatech a codéveloppé son système de sécurisation des batteries au lithium.

La batterie lithium-fer-phosphate de la start-up offre de nombreux avantages par rapport aux batteries actuelles aéronautiques au nickel-cadmium ou au plomb. « Sa chimie très stable garantit sa non-inflammabilité, contrairement aux batteries lithium-ion courantes qui ne sont pas utilisées dans les avions commerciaux à cause du risque d’incendie. Elle est aussi trois fois plus légère que les batteries nickel-cadmium, avec une durée de vie deux fois et demi plus longue, soit de huit à dix ans » , détaille Florence Robin. « Le lithium présente en outre un réel intérêt environnemental car il est présent un peu partout sur la planète et il n’est pas un matériau CMR (cancérogène, mutagène et reprotoxique), contrairement au cadmium ou au plomb. Il est aussi recyclable. »

Participer à la décarbonation de l’aviation

Une innovation de rupture bienvenue dans le cadre du programme de décarbonation de l’aviation qui offre de belles perspectives à la start-up. Limatech s’est d’ailleurs fixé comme objectif une économie d’un million de tonnes de CO2 d’ici 2028 par introduction de sa technologie dans l’aviation, ce qui équivaut à la commercialisation de 30.000 batteries. Elle prévoit un chiffre d’affaires de 130 millions d’euros à cet horizon. Pour cela, elle devra au préalable construire une usine d’assemblage qui pourrait se faire en partenariat avec Ateq.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Florence Robin, présidente de Limatech et ingénieure, a créé la start-up en 2016 avec deux associés. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.