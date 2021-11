Aéronautique. Segula Technologies prévoit de recruter plusieurs dizaines de personnes à Toulouse

Le projet « Touch and Go » de Simra, la filiale du groupe créée en 2006, bénéficie de 1,1 million d’euros, octroyé dans le cadre du plan France Relance. Cette aide, qui correspond à la moitié du budget total, sera investie dans des travaux de modernisation des moyens de chaudronnerie, le développement dans la découpe des métaux durs et dans le déploiement de nouveaux métiers, comme la soudure, de ses usines de production situées à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) et à Poisy (Haute-Savoie). Cette aide permettra aussi la digitalisation des outils et de prendre le virage de la diversification dans l’industrie navale, automobile, médicale et dans les énergies renouvelables.