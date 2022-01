Aéroport de Toulouse-Blagnac. Un centre de dépistage Covid- 19 ouvert tous les jours

L’Aéroport Toulouse-Blagnac (ATB) a ouvert un nouveau centre de dépistage Covid-19 avec le réseau de laboratoires Eurofins Biologie Médicale, qui sera accessible tous les jours. Le centre est situé dans le Hall B, niveau Départs. Outre les futurs passagers, il accueillera aussi les habitants de l’agglomération toulousaine qui souhaitent se faire tester. Tests possible sans rendez-vous mais il est préférable d’aller sur Doctolib pour être prioritaire.

Les mineurs, les majeurs avec schéma de vaccination complet (ou sur prescription médicale pour les personnes non vaccinées) de nationalité française bénéficieront du tiers payant. Les autres devront payer 22 euros pour les tests antigéniques et 44 euros pour des tests PCR. Les résultats seront donnés sous 24 à 48 heures par SMS ou e-mail pour les PCR et sous 15 à 30 minutes, par email ou sur place, pour les antigéniques.

Les personnes venant spécifiquement à l’aéroport pour se faire tester bénéficieront d’une heure de stationnement gratuite sur le parking P0. Le chèque parking sera remis par la personne qui effectue le test. Informations complémentaires en ligne sur sur le site Eurofins Biologie Médicale.

Le centre est ouvert du lundi au vendredi, de 7 à 15 heures, et le week-end, de 6 à 14 heures.