Airbus détaille son plan social : près de 3600 postes supprimés à Toulouse

« Aujourd’hui, on se rend compte de l’impact de ce plan. C’est un coup de massue, c’est un cataclysme qui s’annonce pour l’automne ». Jean-François Knepper est sonné. A l’issue d’un comité de groupe qui s’est déroulé ce jeudi 2 juillet à Toulouse, le délégué syndical central Force Ouvrière a énuméré à la presse les suppressions de poste envisagées site par site et filiale, en France.

« Derrière des chiffres il y a des hommes et des femmes », tient-il à rappeler, deux jours après l’annonce d’un plan de suppression de 15.000 emplois dans le monde.

À Toulouse, l’avionneur européen prévoit de supprimer 3600 postes en tout, dont 2398 à la production et 980 au siège. Airbus taille aussi dans deux de ses filiales : chez ATR, avec 186 postes, et au siège de Stelia Aerospace, à Colomiers, avec 36 postes.

« Face à une crise conjoncturelle, ce plan est une réorganisations structurelle de l’entreprise qui vise à amoindrir les coûts, clairement », dénonce Jean-François Knepper, qui invite à la direction à « réfléchir à (sa) responsabilité sociale ». « Est-ce que Airbus, qui indubitablement va rebondir après la crise, ne doit pas protéger l’emploi et les compétences pour redémarrer plus fort ensuite ? », s’interroge Jean-François Kneper.

Florent Veletchy, délégué central CFTC, s’est dit « choqué » par le nombre de suppressions de postes. « On se dit que potentiellement c’est un emploi sur six ou sept qui disparaît ». François Vallin, coordinatrice CFE-CGC, constate que la direction « veut aller très vite pour adapter le groupe à la situation très particulière ».

Mobilisations syndicales

Fragilisé par la crise liée à l’épidémie de Covid-19, l’avionneur européen avait annoncé mardi 30 juin la suppression de 11% de ses effectifs, dont le tiers en France. À l’annonce de ce plan social historique, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire avait jugé son ampleur « excessive ». « Nous attendons d’Airbus qu’il utilise pleinement les instruments mis en place par le gouvernement pour réduire le nombre de suppressions », avait prévenu Bercy.

Le lendemain, le mercredi 1er juillet, Thierry Baril, le directeur des ressources humaines du constructeur, revoyait leur nombre à la baisse. « On peut raisonnablement penser, à condition que la loi sur l’APLD (chômage longue durée) soit votée par le parlement, qu’on pourrait environ, en équivalent, sauver à peu près 1500 postes », avait estimé le DRH, qui n’a pas exclu cependant les licenciements secs : « En 20 ans, on n’a jamais fait (de licenciements secs) chez Airbus. Ça ne fait pas partie de notre culture, de notre ADN. On a toujours trouvé des solutions(...). Mais nous allons être limités en terme de redéploiement interne (...). Prendre l’engagement de ne pas procéder à la fin à des ruptures contraintes serait un engagement malhonnête ».

FO, le syndicat majoritaire, compte peser dans les discussions autour du plan social qui démarrent ce lundi 6 juillet. « Il faut jouer sur la durée du plan, qui ne peut pas s’achever en juillet 2021, mais dans deux ans, et avec des départs naturels. Nous allons aussi nous appuyer sur d’autres pistes ( formation professionnelle, chômage partiel longue durée...) pour protéger un certain nombre d’emplois. Ces pistes existent, il suffit d’avoir la volonté de les faire émerger », affirme Jean-François Knepper, qui ajoute que des actions communes aux trois syndicats s’organiseront à partir de lundi.

De son côté, la CGT appelle à une journée de mobilisation de tous les salariés de l’aéronautique en Occitanie le 9 juillet.

Audrey Sommazi et Johanna Decorse



Sur la photo : Jean-François Knepper, délégué syndical central FO divison Airbus commercial. Le syndicat majoritaire, compte peser dans les discussions autour du plan social qui démarrent ce lundi 6 juillet. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.