En Haute-Garonne, Animaparc reprend du service

Depuis le 12 juin, Animaparc a rouvert ses portes, après avoir subi de plein fouet les confinements successifs. En effet, en 2020, le parc affichait un chiffre d’affaires de 1,4 million d’euros contre 2 millions en 2019. Pour l’année 2021, Animaparc souhaite attirer 120.000 visiteurs et compte pour cela sur son investissement de près de 2,2 millions d’euros dans six attractions à sensations fortes et sur un système de billetterie simplifié, avec notamment le billet “zen”, qui n’est pas daté et offre donc plus de flexibilité.

Animaparc fête ses 15 ans cette année et se trouve à Burgaud en Haute-Garonne. Il a atteint un pic de fréquentation en 2019 avec près de 150.000 visiteurs et propose trois parcs à thèmes : un parc de loisir animalier, un parc de dinosaures et un espace aquatique.

C.B