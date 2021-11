Arterris ouvre un second Marché Occitan à Toulouse

Après l’ouverture au printemps de sa première enseigne à Balma (Haute-Garonne), le groupe coopératif d’agriculteurs Arterris [1] ouvre en ce mois de novembre les portes de son second magasin Marché Occitan à Toulouse, dans le quartier Borderouge.

Pour ce nouveau magasin, Atterris a pour ambition de réaliser un chiffre d’affaires de 1,5 million d’euros et d’accueillir près de 44.000 clients d’ici à 2026. D’ici à cinq ans, le groupe coopératif agricole vise « l’ouverture d’une vingtaine d’enseignes ». L’ouverture du magasin de Balma est jugée comme « une réussite » par Arteris, puisque le magasin aurait enregistré « une hausse de la fréquentation de 36% » par rapport à l’enseigne Larroque qu’elle a remplacé.

Le groupe Arterris organisé autour de trois pôles (agricole, agro-alimentaire et distribution grand public) réalise un chiffre d’affaires consolidé de plus d’un milliard d’euros et s’appuie au quotidien sur une équipe de plus de 2 200 salariés.