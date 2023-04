À Toulouse, la Fresque du Climat voit les choses en grand

En cinq ans, la Fresque du climat a gagné une certaine notoriété. Début avril, ce jeu de rôle permettant de mieux appréhender les enjeux du réchauffement climatique a dépassé le million de participants selon l’association qui l’a créée [1]. À Toulouse, une fresque géante est en préparation pour le samedi 22 avril à la Cité. « Nous aurons 700 participants. Cinq tables de sept personnes le matin et la même chose l’après-midi. C’est la plus grande fresque grand public qui ait jamais eu lieu en France. Le précédent record est de 500 personnes à Clermont-Ferrand », indique Olivier Debarge, coorganisateur de l’événement.

D’une durée de trois heures, l’animation s’adresse à tous à partir de 9 ans [2]. Dans la Ville rose, les ateliers ont déjà pas mal de succès. « Nous sommes trois-cents bénévoles actifs autour de Toulouse qui nous mobilisons pour réaliser des fresques. Nous sommes organisés en ceintures comme au judo (blanche, jaune, orange, verte et bleue) qui valide notre niveau d’expertise en animation de fresque. Plusieurs salles nous accueillent dans la métropole, comme les Halles de la Transition et L’Escabel à Toulouse, ou encore la salle de L’Archipel à Tournefeuille », détaille Olivier Debarge.

D’autres fresques géantes en préparation

Chef d’entreprise, créateur de la société BizzConnect qui organise des rendez-vous entre professionnels, ce Toulousain a découvert le jeu de rôle grâce au réseau de son ancienne école de commerce. « Chaque année, l’EM Lyon fait un séminaire pour ses anciens, c’est à cette occasion que j’ai découvert la fresque. J’avais envie depuis quelque temps de faire quelque chose autour de la transition écologique. L’atelier m’a tellement marqué que je me suis dit que j’avais trouvé quoi faire ! J’allais me mettre au service du déploiement de cette fresque », confie l’entrepreneur.

Et comment expliquer le succès croissant de cette animation ? « Il y a dans ce jeu de rôle une écoute de la parole de chacun. On se rend compte, peu à peu, que c’est l’intelligence collective qui permet d’avancer. Je l’ai fait avec mon père et avec ma fille, et ils avaient tous les deux des réflexions différentes mais très sensées. Et, à la fin, ils ont pris conscience qu’il fallait qu’ils changent certains aspects de leur quotidien », raconte Olivier Debarge.

Après Toulouse, d’autres fresques géantes sont en préparation à Bordeaux et à Lyon. L’équipe toulousaine pourrait aussi en organiser une nouvelle d’ici la fin de l’année pour ne pas perdre son record obtenu en avril trop longtemps. Les bénévoles toulousains ne s’intéressent pas qu’au grand public, des ateliers destinés aux entreprises, avec un focus « sur leurs émissions de gaz à effet de serre », ou aux grandes écoles (TSM,TBS Education, Sciences Po, etc.) sont amenés à se « développer encore davantage ».

Matthias Hardoy

Sur la photo : Des personnes d’âge différents réalisant une fresque pour le climat. Crédit : La Fresque pour le climat.