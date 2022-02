Au Grand Marché, une Pépiniére pour les entreprises alimentaires de demain

Sous la houlette de Maguelone Pontier, le Grand Marché ne manque pas de projets. Après avoir annoncé en novembre dernier,un partenariat avec la société d’événementiel Miharu, le marché d’intérêt national inaugure en cette fin février sa pépinière alimentaire. Sur 850 mètres carrées, ce nouveau lieu accueille une quarantaine d’entreprises de l’agroalimentaire ou qui proposent des services pour les acteurs du secteur( nouvelles technologies, communication, bien-être et santé, Ressources humaines,etc.). Moderne et chaleureux, le lieu qui nécessité deux ans de travaux a été conçu par le cabinet d’architecte Enzo & Rosso située à Muret avec le soutien d’EMA et Merci René, deux scop qui défendent une vision de l’aménagement qui prend en compte la « dimension sociale et environnementale ». Cinq structures de l’économie sociale et solidaire aurait travaillé sur le chantier de la pépinière où 54 % du mobilier serait du réemploi et 33 % du surcycalge. [1]

Des jeunes pousses tournées vers l’environnemental

Quatre jeunes pousses fort partie d’un incubateur intégré à ce nouvel espace : Mioum qui vend des cookies 100 % végétaux et noté A au nutriscore ;V21 Be Cannavore qui travaille sur le développement de la filière chanvre alimentaire bio en Occitanie ; Eautours qui propose des jardinières et balconniéres innovantes conçus « avec de la matière recyclée » et Les jardins urbains, agence spécialisée dans l’agriculture urbaine. On voit donc là encore la prédominance de la thématique environnementale. Adossée à la pépinière, il y a la communauté des pépites, une association qui rassemble une quarantaine d’entreprises, interne et externes au Grand Marché autour d’ateliers, petits déjeuners et afterworks thématiques ( logistique, innovation, emploi,etc).

La foule était compacte et enthousiaste lors de l’inauguration. Moult embrassades et peu de masques sur les nez. Toute à la joie de découvrir la pépinière et de se retrouver, une partie de la délégation présente avait visiblement oublié que le relâchement des règles sanitaires était certes de mise en extérieur, mais pas encore en intérieur. Une certaine manière de montrer qu’au Grand Marché, on aime bien avoir un coup d’avance !

Matthias Hardoy

Sur les photos : le nouvel espace pépinière. En bas, les élus lors de l’inauguration. Crédits : Hélène Ressayres – ToulÉco