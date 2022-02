Au Plateau de Beille, le télétravail s’expérimente au grand air

Crise sanitaire, évolution du rapport au travail : le télétravail sonne-t-il la fin du bureau ? « Non », répond Maxime Fourcade, chargé de mission au sein de l’Agence Ariège Attractivité. « On observe simplement qu’il n’y a plus de limites au télétravail. »

C’est ainsi qu’en Ariège le travail avec les collectivités se poursuit pour multiplier les sites de coworking et les innovations en matière de télétravail. Et même si aucune étude n’a pour l’instant été réalisée pour estimer précisément le nombre de télétravailleurs qui se sont installés dans le département depuis le lancement du programme, la demande augmente.

« L’intérêt pour ce type d’offres est grandissant », confirme Maxime Fourcade, comme d’ailleurs sur d’autres territoires en France. « Nous échangeons nos bonnes pratiques avec des départements ruraux autour de Paris, mais aussi avec le Gers, qui s’est saisi de cette opportunité. Le potentiel d’accueil de télétravailleurs est important. Nous sensibilisons les DRH toulousains sur l’intérêt de prendre en compte les souhaits des salariés. »

Des bureaux en plein air

Imaginée par la plateforme de recherche de solutions Ubiq -sorte de Airbnb des bureaux - le télétravail au grand air a d’abord été expérimenté dans un parc, à proximité du quartier d’affaires parisien La Défense. Une expérience qui a fait mouche auprès des représentants de l’Agence Ariège Attractivité. « Cette opération entrait en résonnance avec notre programme volontariste sur notre territoire », souligne Maxime Fourcade. « J’ai pris contact avec la société Ubiq et le choix s’est porté sur le Plateau de Beille. »

Le 3 février dernier, une dizaine de salariés ont ainsi expérimenté, durant une journée, le télétravail en extérieur à 2000 mètres d’altitude, face à la chaîne pyrénéenne. Bureaux, batteries, routeurs, amplificateur de réseaux 4G ont équipé la zone dédiée, faisant ainsi la preuve de concept. Ce qui autorise bien des possibilités : « on peut imaginer une nouvelle opération de télétravail dans une grotte, pourquoi pas », glisse Maxime Fourcade.

La station de Beille se réinvente

Dans le projet en cours de la station, la réflexion de création d’un espace de séminaire pour les entreprises fait son chemin, mais aussi celle d’espaces de coworking pour des touristes qui auraient besoin de connexion professionnelle ponctuelle. Le site du Plateau de Beille ne sera plus exclusivement touristique, il pourra aussi être un espace économique, avec des possibilités de télétravailler dans de bonnes conditions.

« Nos stations pyrénéennes réfléchissent à leur avenir. Elles se rendent compte qu’elles peuvent imaginer des opportunités autour du télétravail, pour attirer et fidéliser les touristes sur leurs sites », conclut le chargé de mission.

Valérie Ravinet

Sur la photo : Une journée de télétravail outdoor au Plateau de Beille. Crédits : MProduction.