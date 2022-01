Audiovisuel. Le Festival de Luchon revient avec un copieux programme

Au Festival des créations télévisuelles de Luchon, il y aura, en 2022, deux présidentes. Deux femmes très respectées et avec une même chevelure ébouriffée. La cinéaste Coline Serreau et la journaliste et productrice de télévision Mireille Dumas dirigeront respectivement le jury fiction et documentaire. Tous les formats seront au rendez-vous des compétitions (fictions unitaires, séries, programmes courts, webséries, séries documentaires, etc.) et ceux-ci embrasseront tous les champs du savoir (sciences, culture, questions de société, histoire, etc.). Une vingtaine de prix sera remise au total à la fin du festival.

Compliqué de résumer une programmation (plus de 70 œuvres seront projetées) d’une très grande diversité. À signaler tout de même, côté fiction, des univers forts différents : d’un tribunal des années soixante où une jeune femme, Colette, est accusée à tort (Deux femmes) à un lycée des années 2020 où Sam, lycéen en fauteuil, vivra bien des aventures (Handi-Gang). Le voyage sera aussi géographique avec notamment une campagne électorale agitée en Belgique (Pandora) et des énigmes policières dans une île, dans le sud de la France (Meurtres à Porquerolles) ou dans les Tropiques (Tropiques Criminelles).

Les documentaires brasseront bien des destins. D’Alfred et Lucie Dreyfus (Alfred et Lucie Dreyfus, je t’embrasse comme je t’aime) ; à Marie Trintingant (Marie Trintingnant, tes rêves brisés), de l’artiste Rosa Bonheur (Rosa Bonheur : Dame Nature) à l’écrivain Georges Perec (Georges Perec, l’homme qui ne voulait pas oublier).

Écologie, fictions espagnoles et avenir de l’audiovisuel

Parmi les autres nombreux événements, on peut citer, par exemple, une journée dédiée a la protection du climat et à l’environnement avec des documentaires qui transporteront les spectateurs notamment dans le Larzac (Le serment des 103), à Millau (Mic Mac à Millau : Des paysans face à la mondialisation) et en Côte d’Ivoire (Aya). Ce qui ne devrait pas déplaire à Coline Serreau, dont l’œuvre est largement tournée vers l’écologie (La Belle Verte, Solution locales pour un désordre global). Mais il y aura aussi des débats inspirés de l’émission des sixties Les Dossiers de l’écran sur des sujets brulants, comme le risque d’embrasement géopolitique dans le Pacifique ou le cyber-harcèlement. À noter également une conférence du navigateur de l’extrême Yvan Bougnon, fondateur de l’association de protection des océans The Seacleaners.

Côté rendez-vous consacrés aux professionnels, plusieurs temps forts : un marché sur les droits d’adaptations littéraires, des rencontres professionnelles franco-espagnoles en parallèle d’une compétition de fictions et séries venues d’Espagne.

Enfin, ce festival a pour ambition l’élaboration “d’un livre blanc” de propositions pour mieux préparer l’avenir du secteur. « Des réflexions à caractère opérationnel pour les acteurs de la profession et puis des propositions réglementaires devant être présentées aux pouvoirs publics. » Sacré programme !

Matthias Hardoy

Sur les photos : Images d’archives du Festival des créations TV de Luchon. Crédits : Festival des créations TV de Luchon.