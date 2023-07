Audiovisuel. Une dizaine de projet occitans soutenus dans le cadre de « La grande fabrique de l’image »

Dans le cadre du grand plan d’investissement France 2030, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) a lancé l’appel à projets « La grande fabrique de l’image ». Sur les 175 dossiers de candidatures déposés à l’échelle nationale, trente-huit ont été retenus, dont onze en Occitanie. Ces onze projets vont bénéficier d’un engagement financier de l’État à hauteur de 51 millions d’euros. L’Occitanie est la deuxième région soutenue, derrière l’Ile-de-France.

Huit projets concernent l’aire urbaine de Montpellier : deux concernent des studios de tournages (Pic Studios à Saint-Gély-du-Fesc et France.tv studio à Vendargues) ; trois des studios numériques (Mathemathic, The Yard et The Gamebakers) et trois des projets de formation (Travelling, Audio Workshop, ArtFx).

Deux projets sont toulousains : un studio numérique pour le studio TAT et un projet de formation nommé D.E.F.I [1] Production.

Enfin, un projet concerne les Pyrénées-Orientales : Idem Formation (audiovisuel, effets spéciaux et jeux vidéos).

Le préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne Pierre-André Durand se rendra le 20 juillet à Vendargues pour visiter les studios de France Télévisions concernés par l’appel à projets. Ouverts depuis mars 2018, ces studios font 16.000 mètres carrés.